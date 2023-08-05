Готовятся к интервенции. Хунта Нигера попросила военной помощи у ЧВК Вагнера — СМИ 5 августа, 17:37 Хунта Нигера обратилась к ЧВК Вагнера с просьбой о военной помощи на случай интервенции стран Западной Африки (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Путчисты, совершившие военный переворот в Нигере в конце июля, обратились к ЧВК Вагнера с просьбой оказать военную помощь на случай интервенции, пишет AP со ссылкой на журналиста и аналитика центра Суфан Вассима Насра.

Три источника в Мали и неназванный французский дипломат сообщили журналисту, что один из лидеров переворота в Нигере генерал Салифу Моди прибыл с визитом в соседнюю Мали. Там он встретился с представителем ЧВК Вагнера и передал обращение о помощи.

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По словам Насра, сейчас вагнеровцы «рассматривают этот запрос».

Источник AP среди западных военных подтвердил, что им поступила информация об обращении хунты Нигера к наемникам ЧВК Вагнера о военной помощи.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество западных стран Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если за неделю президента Базума не освободят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.