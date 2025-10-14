Полковник-главарь военного переворота на Мадагаскаре объявил о взятии острова под контроль

Участник переворота полковник Майкл Рандрианирина добавил, что армия распускает все государственные институты на Мадагаскаре — за исключением нижней палаты парламента (Фото: REUTERS/Zo Andrianjafy)

АрмияМадагаскара объявила «о взятии острова под свой контроль». Об этом 14 октября заявил полковник Майкл Рандрианирина, сообщает агентство Reuters .

«Мы взяли власть в свои руки», — заявил по национальному радио полковник, возглавивший военный переворот и командир подразделений, присоединившихся к антиправительственным демонстрантам.

Рандрианирина добавил, что армия распускают все государственные институты — за исключением нижней палаты парламента, Национальной ассамблеи, депутаты которой ранее проголосовали за импичмент эвакуированного французскими властями президента страны Андри Радзуэлина.

В Администрации президента Мадагаскара пока не отреагировали на заявление Рандрианирины, но ранее заявляли, что заседание Нацассамблеи было «неконституционным» и, следовательно, любое принятое на нем решение «недействительно», подытожили в Reuters.

В ночь на 14 октября стало известно, что власти Франции эвакуировали президента Мадагаскара Андри Радзуэлина — на фоне масштабных протестов на острове и военного мятежа.

Как писали французские СМИ, беспорядки на Мадагаскаре начались 25 сентября из-за повсеместных отключений воды и электричества — и очень быстро переросли в общенациональное движение с требованием отставки Радзуэлины.

Далее президент Андри Раджоэлина отправил в отставку премьер-министра и распустил правительство. В то же время протестующие требовали отставки президента. Тем временем армия страны устроила военный переворот

По информации местных СМИ, бывший премьер-министр страны Кристиан Нцай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий союзник президента, еще 11 октября вечером вылетели на остров Маврикий на частном самолете.