Военный вертолет Италии упал в Средиземное море во время ночных учений

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вертолет выполнял маневры и упал в море

Вертолет выполнял маневры и упал в море

Вертолет военно-морского флота Италии упал в Средиземное море во время учений.

Как сообщает ANSA, инцидент произошел ночью. Вертолет SH 212 в пятью членами экипажа на борту выполнял учебные маневры с военного корабля Borsini.

Во время пролета над морем он упал в воду по неизвестным причинам.

В результате спасательной операции удалось спасти четверых человек, еще один член экипажа погиб.

Ведется расследование, причины устанавливаются.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове