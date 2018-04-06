Военный вертолет Италии упал в Средиземное море во время ночных учений

Вертолет выполнял маневры и упал в море

Вертолет военно-морского флота Италии упал в Средиземное море во время учений.

Как сообщает ANSA, инцидент произошел ночью. Вертолет SH 212 в пятью членами экипажа на борту выполнял учебные маневры с военного корабля Borsini.

Во время пролета над морем он упал в воду по неизвестным причинам.

В результате спасательной операции удалось спасти четверых человек, еще один член экипажа погиб.

Ведется расследование, причины устанавливаются.