Военный вертолет Италии упал в Средиземное море во время ночных учений

Вертолет военно-морского флота Италии упал в Средиземное море во время учений.
Как сообщает ANSA, инцидент произошел ночью. Вертолет SH 212 в пятью членами экипажа на борту выполнял учебные маневры с военного корабля Borsini.
Во время пролета над морем он упал в воду по неизвестным причинам.
В результате спасательной операции удалось спасти четверых человек, еще один член экипажа погиб.
Ведется расследование, причины устанавливаются.
- Читайте также: На виноградниках во Франции разбился вертолет, есть погибшие
Комментарии
Правила комментирования