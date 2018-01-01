Военный самолет США совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту в Канаде
Сегодня, 04:53
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Великий американский военный транспортный самолет совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту города Галифакс в Канаде, передает СBC News со ссылкой на администрацию аэропорта.
Как сообщается, самолет приземлился в международном аэропорту Галифакса из-за технических неполадок.
На борту самолета находилось девять человек, ни один из которых не пострадал.
Отмечается, что самолет С-130 Геркулес двигался с Бангора в штате Мэн в Сейнт Джонс на острове Ньюфаундленд.