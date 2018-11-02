"Военный переворот в РФ". Россия и Украина отказали в лицензии фильму Хантер Киллер, но по разным причинам

Российские власти запретили показ в стране голливудского боевика Хантер Киллер (Охотник Убийца), повествующем о капитане американской подлодки, который пытается предотвратить мировую войну после государственного переворота в РФ.

Как сообщает The Hollywood Reporter, формальным поводом для этого стало то, что дистрибьютор якобы не предоставил вовремя Минкульту копию картины в хорошем качестве, из-за чего комиссия не успела ее посмотреть.

В то же время настоящей причиной российские обозреватели считают то, что чиновникам не понравился его сюжет, ведь там идет речь о госперевороте, устроенном министром обороны России.

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Также отмечается, что фильму отказали в лицензии и в Украине, однако совсем по другой причине.

В украинском Минкульте сослались на запрет пропаганды "военной мощи" страны-агрессора, которая демонстрируется в фильме.

Фильм Хантер Киллер вышел в прокат 26 октября. Главные роли в картине исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдмен.