02 ноября 2018, пятница

"Военный переворот в РФ". Россия и Украина отказали в лицензии фильму Хантер Киллер, но по разным причинам

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По сюжету фильма, министр обороны РФ устроил государственный переворот
Фото: Lionsgate

По сюжету фильма, министр обороны РФ устроил государственный переворот

Российские власти запретили показ в стране голливудского боевика Хантер Киллер (Охотник Убийца), повествующем о капитане американской подлодки, который пытается предотвратить мировую войну после государственного переворота в РФ.

Как сообщает The Hollywood Reporter, формальным поводом для этого стало то, что дистрибьютор якобы не предоставил вовремя Минкульту копию картины в хорошем качестве, из-за чего комиссия не успела ее посмотреть.

В то же время настоящей причиной российские обозреватели считают то, что чиновникам не понравился его сюжет, ведь там идет речь о госперевороте, устроенном министром обороны России.

Также отмечается, что фильму отказали в лицензии и в Украине, однако совсем по другой причине.

В украинском Минкульте сослались на запрет пропаганды "военной мощи" страны-агрессора, которая демонстрируется в фильме.

Фильм Хантер Киллер вышел в прокат 26 октября. Главные роли в картине исполнили Джерард Батлер и Гарри Олдмен.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове