01 декабря 2018, суббота

Военный из КНДР сбежал в Южную Корею

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

В субботу, 1 декабря, один военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею через демилитаризованную зону между двумя государствами.

Военный покинул страну через зону, которая несколько месяцев назад была разминирована, передает Yonhap.

В данный момент не сообщается должность военного.

Также сообщается, что военные КНДР не "проявляли аномальной активности" после побега своего сослуживца.

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