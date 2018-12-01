Военный из КНДР сбежал в Южную Корею

В субботу, 1 декабря, один военнослужащий из КНДР сбежал в Южную Корею через демилитаризованную зону между двумя государствами.
Военный покинул страну через зону, которая несколько месяцев назад была разминирована, передает Yonhap.
В данный момент не сообщается должность военного.
Также сообщается, что военные КНДР не "проявляли аномальной активности" после побега своего сослуживца.
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