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Военные Венесуэлы перекрыли доступ гуманитарной помощи в страну

Сегодня, 09:07
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EPA

Военные перекрыли мост автоцистерной и грузовым контейнером

Военнослужащие венесуэльской армии заблокировали мост на границе с Колумбией, чтобы заблокировать поставки гуманитарной помощи.

Пограничный мост между колумбийским городом Кукута и венесуэльским городом Уренья был перекрыт автоцистерной и грузовым контейнером, сообщает AFP со ссылкой на представителей венесуэльской оппозиции.

Координатором доставки помощи выступает спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны.

Ранее представители парламента предупреждали, что блокирование доставки гуманитарной помощи является "красной чертой", которую властям страны не следует переступать.

В то же время президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что Венесуэла "не собирается ни у кого просить милостыню".

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо. 

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Гуманитарная помощь Военные Венесуэла

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