В Беларуси продлили учения авиации на одном из полигонов — Беларускі Гаюн

20 января, 23:54
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Авиация в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

Авиация в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

В Беларуси на полигоне Ружаны военные учения россиян и белорусов продлены до 31 января. Там начались тренировки авиации воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

В четверг, 19 января, учения начались на полигоне Ружаны (210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО). Предварительно обучение на данном полигоне было запланировано на 19 и 20 января, однако позже стало известно, что их продлили до 31 января.

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Именно на этом полигоне сейчас проходят учения авиации ВКС РФ и ВВС РБ. Гаюн сообщает, что сегодня там тренировались:

  • Учебно-боевые самолеты ЯК-130 ВВС РБ;
  • Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ;
  • Истребители Су-30СМ;
  • Вертолеты Ми-24 ВКС РФ;
  • Вертолеты Ми-8МТВ-5 ВВС РБ и ВКС РФ.

В пятницу, 20 января, по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Она длилась почти два часа и была связана со взлетом российской военной авиации в Беларуси.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Российская агрессия Беларусь Военная агрессия Война России против Украины

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