В Беларуси продлили учения авиации на одном из полигонов — Беларускі Гаюн 20 января, 23:54 Авиация в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси)

В Беларуси на полигоне Ружаны военные учения россиян и белорусов продлены до 31 января. Там начались тренировки авиации воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

В четверг, 19 января, учения начались на полигоне Ружаны (210-й авиационный полигон ВВС и войск ПВО). Предварительно обучение на данном полигоне было запланировано на 19 и 20 января, однако позже стало известно, что их продлили до 31 января.

Видео дня

Именно на этом полигоне сейчас проходят учения авиации ВКС РФ и ВВС РБ. Гаюн сообщает, что сегодня там тренировались:

Учебно-боевые самолеты ЯК-130 ВВС РБ;

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС РФ;

Истребители Су-30СМ;

Вертолеты Ми-24 ВКС РФ;

Вертолеты Ми-8МТВ-5 ВВС РБ и ВКС РФ.



В пятницу, 20 января, по всей Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Она длилась почти два часа и была связана со взлетом российской военной авиации в Беларуси.