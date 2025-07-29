На фоне новых санкций Россия активизировала поиск альтернативных источников поставок компонентов для дронов и ракетного вооружения, что вызвало рост интереса к белорусским оборонным технологиям, сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Белорусский режим ускоряет запуск производств, связанных с беспилотными технологиями, электроникой двойного назначения и прицельными системами. В разведке отмечают, что проекты с военным потенциалом сейчас стали приоритетными для инновационной стратегии Беларуси, которая ранее была ориентирована преимущественно на гражданские направления.

Хотя внедрение многих гражданских проектов — таких как новые тракторы, лекарства или продукты — обычно занимает несколько лет, разработки в сфере обороны сейчас реализуются значительно быстрее. Объекты, связанные с армией, должны быть построены и запущены за год или полтора, отметили в разведке.

В качестве примера в Службе внешней разведки приводят завод по производству частей для беспилотников. Его проект остановили еще в 2020 году, но после начала полномасштабной войны работы возобновили. К концу 2024 года предприятие построили и оборудовали, а уже в феврале 2025-го оно начало работать. В марте завод вышел на полную мощность.

Похожие темпы наблюдаются и на заводе Зенит-БелОМО, где готовят запуск производства прицелов и автокомпонентов для белорусского рынка и стран бывшего СНГ. Работу линий планируют начать в августе, а до конца года предприятие должно выйти на полную мощность, отметили в разведке.

На заводе Интеграл также расширяют производство электроники двойного назначения. В частности, речь идет о микросхемах, которые Россия может применять в системах наведения для ракет типа Х-101. Ввод нового цеха запланирован на декабрь, а к 2026 году его должны вывести на полную мощность.