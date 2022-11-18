С первым снегом! Оккупанты спасаются от холода в «палатках» из пищевой пленки — видео

18 ноября, 19:35
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Военное руководство РФ не сумело подготовить свою армию к зиме (Фото:Коллаж НВ)

Военное руководство РФ не сумело подготовить свою армию к зиме (Фото:Коллаж НВ)

С приближением холодов российские оккупанты, и без того деморализованные после серии военных провалов в Украине, столкнулись с новыми серьезными трудностями.

На фоне проблем со снабжением, а также острой нехватки теплой одежды и зимнего снаряжения, первый снег оказался для них настоящей катастрофой.

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В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее, что с подготовкой к морозам военное руководство РФ совершенно не справляется, и солдатам, чтобы хоть как-то согреться, приходится строить для себя импровизированные «палатки» из пищевой пленки.

Видео дня

Недовольные таким положением дел военные даже думали позвонить начальству, чтобы пожаловаться на условия проживания, однако очень быстро отказались от этой идеи, осознав ее полную бесперспективность.

https://twitter.com/bayraktar_1love/status/1593564758267019266
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Кроме того, судить о готовности российской армии к так называемой «зимней кампании» можно также по тому, что заказы на теплую униформу для ее солдат выполняетсеверокорейский режим.

В то же время обеспечение около 200 тысяч украинских военных на этот период взяли на себя страны НАТО.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российские военные Снег Погода Война России против Украины

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