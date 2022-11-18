С первым снегом! Оккупанты спасаются от холода в «палатках» из пищевой пленки — видео 18 ноября, 19:35 Военное руководство РФ не сумело подготовить свою армию к зиме (Фото:Коллаж НВ)

С приближением холодов российские оккупанты, и без того деморализованные после серии военных провалов в Украине, столкнулись с новыми серьезными трудностями.

На фоне проблем со снабжением, а также острой нехватки теплой одежды и зимнего снаряжения, первый снег оказался для них настоящей катастрофой.

В соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее, что с подготовкой к морозам военное руководство РФ совершенно не справляется, и солдатам, чтобы хоть как-то согреться, приходится строить для себя импровизированные «палатки» из пищевой пленки.

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Недовольные таким положением дел военные даже думали позвонить начальству, чтобы пожаловаться на условия проживания, однако очень быстро отказались от этой идеи, осознав ее полную бесперспективность.

Кроме того, судить о готовности российской армии к так называемой «зимней кампании» можно также по тому, что заказы на теплую униформу для ее солдат выполняетсеверокорейский режим.

В то же время обеспечение около 200 тысяч украинских военных на этот период взяли на себя страны НАТО.