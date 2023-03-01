Один из эшелонов уезжает в Луганскую область. Обученных россиян из Беларуси перебрасывают на оккупированные территории Украины
Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)
Прошедший обучение контингент Вооруженных сил России с техникой перебрасывают из Беларуси на оккупированные территории Украины. Один из эшелонов едет на станцию Красная Могила Луганской области.
Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн в Telegram.
В понедельник, 27 февраля, со станции Полонка (Брестская область) на станцию Гуково (Ростовская область) и далее на станцию Красная Могила (Луганская область) был отправлен еще один эшелон ВС РФ.
В составе было 50 вагонов, из них:
- 10 пассажирских (с личным составом Вооруженных РФ, примерно 500 человек);
- три крытых (с снаряжением);
- 37 вагонов-платформ (с погруженной военной техникой).
Он должен прибыть на станцию назначения в Россию примерно 3 марта. Там будет смена локомотива на локомотив так называемой ДНР. Далее эшелон отправится на временно оккупированные территории Украины, точнее на станцию Красная Могила и дальше в сторону Дебальцево, а затем в Углегорск.
Кроме того, 27 февраля из Беларуси в направлении Донецкой/Луганской областей были отправлены еще два военных эшелона с техникой и обученным контингентом Вооруженных сил РФ ( со станции Лесная и станции Осиповичи). У обоих эшелонов станции назначения находятся на Северо-Кавказской железной дороге.
Сообщается, что из Осиповичей было вывезено:
- шесть пассажирских вагонов ( примерно 300 человек)
- пять грузовых вагонов ( снаряжение)
- 25 грузовиков ( КамАЗ, Урал, газели)
- 12 артиллерийских орудий ( вероятнее всего, 152 мм пушки Гиацинт-Б)
- девять колесных ПТРК Конкурс
По данным мониторинговой группы, из Беларуси выбыло не менее 83 единиц техники, минимум 800 человек личного состава, минимум восемь вагонов с снаряжением и боеприпасами.
Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины.
По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч военных вооруженных сил РБ, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах.
Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что в «народное ополчение» могут поступить 100−150 тысяч белорусов.
20 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.
Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать и что ситуация в любой момент может измениться.