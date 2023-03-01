Один из эшелонов уезжает в Луганскую область. Обученных россиян из Беларуси перебрасывают на оккупированные территории Украины 1 марта, 15:07 Российский военный (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Прошедший обучение контингент Вооруженных сил России с техникой перебрасывают из Беларуси на оккупированные территории Украины. Один из эшелонов едет на станцию Красная Могила Луганской области.

Об этом сообщает мониторинговая группа Белорусский Гаюн в Telegram.

В понедельник, 27 февраля, со станции Полонка (Брестская область) на станцию Гуково (Ростовская область) и далее на станцию Красная Могила (Луганская область) был отправлен еще один эшелон ВС РФ.

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В составе было 50 вагонов, из них:

10 пассажирских ( с личным составом Вооруженных РФ, примерно 500 человек);

с личным составом Вооруженных РФ, примерно 500 человек); три крытых ( с снаряжением);

с снаряжением); 37 вагонов-платформ ( с погруженной военной техникой).

Он должен прибыть на станцию назначения в Россию примерно 3 марта. Там будет смена локомотива на локомотив так называемой ДНР. Далее эшелон отправится на временно оккупированные территории Украины, точнее на станцию Красная Могила и дальше в сторону Дебальцево, а затем в Углегорск.

Кроме того, 27 февраля из Беларуси в направлении Донецкой/Луганской областей были отправлены еще два военных эшелона с техникой и обученным контингентом Вооруженных сил РФ ( со станции Лесная и станции Осиповичи). У обоих эшелонов станции назначения находятся на Северо-Кавказской железной дороге.

Сообщается, что из Осиповичей было вывезено:

шесть пассажирских вагонов ( примерно 300 человек)

примерно 300 человек) пять грузовых вагонов ( снаряжение)

снаряжение) 25 грузовиков ( КамАЗ, Урал, газели)

КамАЗ, Урал, газели) 12 артиллерийских орудий ( вероятнее всего, 152 мм пушки Гиацинт-Б)

вероятнее всего, 152 мм пушки Гиацинт-Б) девять колесных ПТРК Конкурс

По данным мониторинговой группы, из Беларуси выбыло не менее 83 единиц техники, минимум 800 человек личного состава, минимум восемь вагонов с снаряжением и боеприпасами.

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Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев сообщал, что у России нет ресурсов для наступления на севере Украины.

По его словам, в Беларуси сейчас находится 65 тысяч военных вооруженных сил РБ, из которых 4 тысячи базируются в приграничных с Украиной районах.

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин заявлял, что в «народное ополчение» могут поступить 100−150 тысяч белорусов.

20 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что на территории Беларуси нет ударной группировки, способной пойти в новое наступление на Украину с северного направления.

Однако он подчеркнул, что врага не стоит недооценивать и что ситуация в любой момент может измениться.