«Тренировочный лагерь» не сворачивают. В Беларусь могут перебросить новые группы россиян для обучения — Беларускі Гаюн 18 марта, 10:40 Оккупанты (Фото:ГУР)

Спутниковые снимки подтверждают вывод части российского контингента из Беларуси, однако Россия может перебросить туда других своих военных, пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

О выводе части россиян из РБ группа сообщала 14 марта. Позже появились спутниковые снимки с полигона Обуз-Лесновский, подтвердившие ротацию.



Однако Беларускі Гаюн отмечает, что, несмотря на уменьшение количества российских военных на полигоне, вероятно пустые палатки для проживания личного состава пока не демонтировали.

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«Это означает, что ВС РФ не собираются сворачивать свой „тренировочный лагерь“ на полигоне, и следует ожидать переброски в РБ новых групп военных для обучения», — написали аналитики.

4 марта представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявлял, что количество российских военных в Беларуси меняется, но не превышает 9−10 тысяч. Как отмечал Демченко, часть подразделений, которые входили на территорию РБ, перемещаются в Россию, откуда их перебрасывают на восток Украины.