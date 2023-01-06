Сбежали из части с оружием. Под Минском разыскивают российских солдат — СМИ 6 января, 13:01 Вооруженных российских солдат разыскивают под Минском (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В районе белорусской столицы Минска ищут российских солдат, которые сбежали из военной части с оружием, сообщает Белсат в Telegram.

Чтобы найти беглецов, на дорогах установили блокпосты, на которых избирательно проверяют авто.

«На выезде в город на трассе Заславье-Колодищи стоит блокпост, всех не проверяют, проверяют выборочно. По этому маршруту возле магазина Гипо стоит автобус с солдатами в камуфляже», — рассказали читатели.

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Кроме того, на рынках просят «повысить бдительность» и сообщать о подозрительных лицах.

По данным украинской Госпогранслужбы, на территории Беларуси на данный момент находится чуть более 10 тысяч российских военных.