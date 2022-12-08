Войска РФ не пускают азербайджанских журналистов на переговоры в Ходжалы — видео 8 декабря, 10:46 Российские войска заблокировали дорогу, преградив путь журналистам (Фото:Скриншот видео İctimai TV)

Российские военные блокируют дороги в направлении Ходжалы, не пропуская представителей азербайджанских СМИ.

Об этом сообщает агентство Анадолу.

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Журналисты планировали попасть на переговоры между руководством российского военного контингента в Нагорном Карабахе и мониторинговой группой Азербайджана.

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В ее состав вошли сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold, а представители СМИ планировали освещать эту встречу.

Переговоры касаются расследования незаконной эксплуатации природных ресурсов на международно признанных территориях Азербайджана в этом регионе.

Журналисты сумели пройти блокпост в направлении Степанакерта, однако российские военные, задействовав дополнительные силы, преградили им дальнейший путь, о чем свидетельствует обнародованное в соцсетях видео.

При этом препятствование работе СМИ войска РФ не обосновали.

Нагорный Карабах остается спорной территорией между Азербайджаном и Арменией с 1991 года, а российские военные находятся там в качестве так называемых «миротворцев».