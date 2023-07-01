Страна двух П — Путина и Пригожина. Питер Померанцев в беседе с NV пытается осмыслить военные преступления россиян и породившее их общество 1 июля, 07:40 NV Премиум Питер Померанцев долгие годы занимается исследованием феномена пропаганды в мире, российскую он выделает в особый тип (Фото:Олександр Медведєв)

Почему россияне, по мнению британского публициста и исследователя пропаганды Питера Померанцева, не мыслят себя без Путина, но быстро переметнулись к Пригожину, и в чем проблема «русской культуры» Солженицына и Достоевского.

С Питером Померанцевым, публицистом, журналистом, писателем, членом Королевского литературного общества Великобритании, исследователем роли пропаганды в современном мире NV встретился в Киеве.

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Поводов бывать здесь у Померанцева теперь больше: с началом большой войны он стал одним из сооснователей проекта The Reckoning project (Свідчить Україна), в котором украинские и зарубежные журналисты совместно с юристами фиксируют российские военные преступления в Украине и собирают доказательства для представления дел против РФ в украинских и международных судах. Организация занималась всеми тяжкими и резонансными преступлениями оккупантов, включая совершенные в Киевской области, а также в Краматорске, в городах деоккупированной Харьковщины и в Херсоне.

Как исследователь пропаганды и механизмов построения авторитарных обществ, Померанцев несколько лет своей молодости, в начале 2000-х, провел в России, наблюдая глобальную пропагандистскую машину Кремля изнутри. Этот свой опыт он описал в книге «Ничего правдивого и все возможно. Вступление в современную Россию».

В интервью NV Померанцев рассуждает о том, откуда берется бессмысленная жестокость российских преступлений, что сделало РФ такой, как она есть, и почему ее граждане так боятся краха Владимира Путина.

— Больше года вы фиксируете преступления России в Украине, учите украинских журналистов юридически правильно делать это. Наверное, после Бучи, Ягодного, Мотыжина и сотни других населенных пунктов категория зла для вас перестала быть абстрактной. Как вы определяете зло?

— Это самый главный вопрос и самый сложный. У меня нет ответа, я очень мучаюсь этим, как писатель и как журналист. Но давайте будем его на разные категории разбивать. Вторая мировая война дала нам язык, чтобы понять зло юридически. Это категории — геноцида, преступлений против человечества, — они были придуманы и обоснованы юристами, жившими на территории современной Украины: Гершем Лаутерпахтом и Рафалом Лемкиным. И они дают нам юридическое определение зла.