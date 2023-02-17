Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины заработает в июле 17 февраля, 17:38 Последствия российского обстрела Херсонской области, 26 января (Фото:REUTERS/Nacho Doc)

Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины начнет функционировать в июле в Гааге.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы приступили к процессу. Трибунал — это второй шаг, а первый иметь возможность собрать доказательства преступления агрессии и структурировать их прокурорами. Поэтому мы выдвинули идею создания Международного центра по расследованию преступлений агрессии против Украины. Полностью он заработает с июля этого года», — сообщил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс во время пресс-конференции в Брюсселе.

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По его словам, Международный центр по расследованию преступлений агрессии против Украины присоединится к общей следственной группе, созданной с участием 6 стран-членов ЕС, Украины и при поддержке Международного уголовного суда. Его цель — сохранение и хранение доказательств для будущих судебных процессов.

Кроме того, в пятницу премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что в течение года в сотрудничестве с Международным уголовным судом его правительство направит в Украину две дополнительные судебно-следственные миссии для сбора доказательств российских военных преступлений.