Второй раз с начала года. Военные корабли НАТО зашли в Эстонию 25 июля, 21:08 Военная техника НАТО (Фото:НАТО)

Военные корабли НАТО усиливают свое присутствие в европейском регионе. Недавно они посетили два порта Эстонии для улучшения взаимодействия союзников и пополнили свои запасы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

«1-я постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», — сказал заместитель командующего ВМС капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

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Результатом такого визита является поиск большего количества возможностей для сотрудничества союзников. С практической стороны это помогает военным ознакомиться с морскими условиями.

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В Старом порту Таллина пришвартовались голландский штабной корабль HNLMS Karel Doorman и португальский фрегат NRP Corte-Real. Британский танкер RFA Tidesurge пришвартовался в порту Мууга.

Командиры кораблей планируют провести встречи с заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Веллом Пальме и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тийна Удеберг.

Во время этого визита корабли имеют возможность пополнить запасы и подготовиться к выполнению следующих задач. Такие постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности и способны проводить операции как в мирное, так и в военное время, и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.

22 июля стало известно, что в болгарской акватории Черного моря стартовали первые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину учения военно-морских сил Североатлантического альянса.

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