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Военные инспекторы РФ совершат наблюдательный полет над США и Польшей

Сегодня, 04:01
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Военные инспекторы РФ совершат наблюдательный полет над США и Польшей - фото

airwar.ru

Ту-214ОН, который совершит облет над США

Российские военные инспекторы совершат наблюдательный полет над США и Польшей в рамках договора по Открытому небу, которым предусмотрены взаимные облеты территорий для контроля за военной деятельностью.

Об этом со ссылкой на официальную газету Вооруженных сил РФ Красная звезда сообщает Интерфакс.

"Предстоящий полет будет выполняться в период с 22 по 27 апреля с аэродрома Открытого неба Роузкранс с максимальной дальностью до 4800 километров", - цитируются в публикации слова начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Отмечается, что на борту Ту-214ОН, который совершит облет, будут находиться представители США. Над Польшей  в период с 23 по 27 апреля пролетит другой российский самолет - Ан-30Б.

Напомним, 23 января МИД России отверг ультиматум США по Договору о ликвидации ракет. В частности, США потребовали от Москвы избавиться от крылатых ракет 9М729 или модифицировать их так, чтобы они не превышали допустимую дальность.

Договор от 1987 года запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

Фактически договор убирал угрозу ракетного поражения европейского континента при гипотетической войне между СССР и США.

По мнению экспертов, в 2010-х годах Россия начала нарушать условия договора, производя и размещая на своей территории ракеты малой и средней дальности.

Теги:   Российские самолеты Россия-США

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