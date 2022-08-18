«Пока не поздно». Ряд военных экспертов в США призвали Белый дом предоставить Украине дальнобойные ракеты 18 августа, 02:53 Белый дом (Фото:REUTERS/Erin Scott)

Двадцать авторитетных американских экспертов и военных раскритиковали Белый дом, призвав значительно усилить поставки вооружения для ВСУ.



Открытое обращение было опубликовано в The Hill.



Среди авторов письма директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст, экс-заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор и другие.

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«США должны предоставлять боеприпасы ATACMS для HIMARS с дальностью действия 300 км, необходимой для поражения российских военных целей в любой точке Украины, включая оккупированный Крым», — говорится в заявлении.

Авторы заявления призывают не идти на переговоры с Путиным, а помочь украинской армии вернуть под контроль все территории Украины по состоянию на 1991 год.

«Из-за чрезмерной осторожности относительно провоцирования российской эскалации (как обычной, так и ядерной) мы фактически уступаем инициативу Владимиру Путину и ослабляем давление на Москву, необходимое для того, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно отнеслась к переговорам», — говорится в заявлении.



В письме отмечается, что Белый дом должен значительно усилить поставки оружия, ведь диктатор Путин не остановится на Украине, а продолжит агрессию.

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