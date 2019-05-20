Военные Египта отпустили пятерых украинских моряков с судна Sea Shark — СМИ
Египетские военные освободили первых
10 членов экипажа танкера Sea Shark, в том числе пятерых украинцев, сообщил
ТАСС один из членов экипажа.
«Освободили 10 человек,
в данный момент они находятся на военной базе, ждут, когда
консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти
их с [территории] военной части», — сказал собеседник.
По его словам, среди освобожденных — пятеро граждан
Украины, один гражданин РФ и по двое граждан Индии и Филиппин.
Собеседник агентства сообщил, что оставшихся
моряков удерживают в одном
помещении без условий для сна, им запрещено пользоваться
телефонами.
При этом он отметил, что экипаж отказывается
сдать египетским военным информацию о судне и грузовых системах. На них
оказывают психологическое давление.
Напомним, что капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой
танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских
моряков.
Судно было задержано в декабре 2018 года
компетентными органами Египта за нарушение
границы.