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Военные Египта отпустили пятерых украинских моряков с судна Sea Shark — СМИ

Вчера, 18:17
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Военные Египта отпустили пятерых украинских моряков с судна Sea Shark — СМИ - фото

fleetmon

Экипаж танкера удерживают египетские военные

Египетские военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, в том числе пятерых украинцев, сообщил ТАСС один из членов экипажа.

«Освободили 10 человек, в данный момент они находятся на военной базе, ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с [территории] военной части», — сказал собеседник.

По его словам, среди освобожденных — пятеро граждан Украины, один гражданин РФ и по двое граждан Индии и Филиппин.

Собеседник агентства сообщил, что оставшихся моряков удерживают в одном помещении без условий для сна, им запрещено пользоваться телефонами.

При этом он отметил, что экипаж отказывается сдать египетским военным информацию о судне и грузовых системах. На них оказывают психологическое давление.

Напомним, что капитан Виталий Нестеренко сообщил, что египетский флот удерживает грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Судно было задержано в декабре 2018 года компетентными органами Египта за нарушение границы.

Теги:   Украинские моряки Египет

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