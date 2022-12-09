Для атак на аэродромы РФ использовались модифицированные советские дроны — Politico 9 декабря, 07:03 Удар по военным аэродромам РФ наносили модифицированные беспилотники советской эпохи (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

По словам источников издания, для атаки использовались беспилотники-разведчики Ту-141, которые остались с советских времен.

Беспилотники были модифицированы украинскими специалистами, что доказывает их способность к инновационным решениям — в то время, как Россия вынуждена покупать дешевые дроны для ударов по Украине у Ирана, пишет издание.



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«Ключевым фактором успеха стала неожиданность. Ничего подобного Россия просто не ожидала», — сказал один из собеседников издания, который работает с украинским правительством.

По данным источников, технологии, примененные для модификации Ту-141, были разработаны в Украине, а не предоставлены США или какими-либо другими западными странами.

Ранее издание Washington Post писало, что для атак на аэродромы Дягилево, Энгельс и Курск использовались украинские беспилотники.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.

