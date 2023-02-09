Украина будет ремонтировать тяжелую бронетехнику в Чехии
Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)
Укроборонпром и компания VOP CZ договорились о ремонте тяжелой бронетехники ВСУ в Чехии.
Об этом заявил директор чешского правительственного агентства AMOS по военному сотрудничеству Алеш Витецка, сообщает Sky news.
«Меморандум… содержит конкретный план и график ремонта или обеспечения запасных частей», — сказал Витецка.
Других деталей он не раскрыл.
Чехия является одним из крупнейших поставщиков вооружения для ВСУ с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Страна помогает нашим воинам бронетранспортерами, танками и гаубицами.