Пленные беларусы, воевавшие в ЧВК оккупантов, обратились к Лукашенко. Одного из них считают сотрудником КГБ 6 августа, 01:00 Военнопленные боевики из Беларуси (Фото:via Полк Каліноўскага / Telegram)

Двое военнопленных граждан Беларуси, которые участвовали в полномасштабной войне России против Украины на стороне государства-агрессора, обратились к беларусскому диктатору Александру Лукашенко.

Видео с пленными опубликовали в Telegram-канале полка имени Кастуся Калиновского, бойцы которого — беларусские добровольцы, защищающие Украину от российских оккупантов.



Видео дня

На видео пленные, поддерживающие российскую агрессию против Украины, просят самопровозглашенного «президента» Лукашенко обменять их на пленных беларусов, которые воевали на стороне Украины, или на политзаключенных.

Один из пленных — беларус Максим Зезюльчик, который воевал в так называемой ЧВК Редут. В январе 2023 года Шевченковский райсуд Киева приговорил его к десяти годам лишения свободы за наемничество. СБУ сообщала, что это сотрудник беларусского КГБ, который собирал разведданные об иностранном вооружении защитников Украины и пытался узнать о планах возможного участия российских «ЧВК» в свержении режима Лукашенко.

По данным СБУ, защитники Украины захватили боевика в плен в сентябре 2022 года в Донецкой области, он пытался выдать себя за «рядового».

Сам Зезюльчик в интервью журналисту Владимиру Золкину утверждал, что служил по контракту в Силах спецопераций Беларуси, а в «ЧВК» его завербовали в конце 2021 года.

В марте СМИ сообщали, что Украина могла передать Зезюльчика стране-агрессору в рамках обмена, но источник издания Медиазона это опровергал.



Второй пленный на видео — боевик так называемой ЧВК Вагнер Андрей Герилович, который попал в плен в ноябре 2022 года в поселке Курдюмовка Донецкой области. Как сообщает издание Ґрати, в марте 2023 года Дружковский горсуд Донецкой области приговорил его к 9 годам тюрьмы за наемничество.



По данным СМИ, обоих боевиков суды освободили от отбывания наказания для включения в список на обмен военнопленными.

