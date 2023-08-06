Пленные беларусы, воевавшие в ЧВК оккупантов, обратились к Лукашенко. Одного из них считают сотрудником КГБ

6 августа, 01:00
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Военнопленные боевики из Беларуси (Фото:via Полк Каліноўскага / Telegram)

Военнопленные боевики из Беларуси (Фото:via Полк Каліноўскага / Telegram)

Двое военнопленных граждан Беларуси, которые участвовали в полномасштабной войне России против Украины на стороне государства-агрессора, обратились к беларусскому диктатору Александру Лукашенко.

Видео с пленными опубликовали в Telegram-канале полка имени Кастуся Калиновского, бойцы которого — беларусские добровольцы, защищающие Украину от российских оккупантов.

Видео дня

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На видео пленные, поддерживающие российскую агрессию против Украины, просят самопровозглашенного «президента» Лукашенко обменять их на пленных беларусов, которые воевали на стороне Украины, или на политзаключенных.

Один из пленных — беларус Максим Зезюльчик, который воевал в так называемой ЧВК Редут. В январе 2023 года Шевченковский райсуд Киева приговорил его к десяти годам лишения свободы за наемничество. СБУ сообщала, что это сотрудник беларусского КГБ, который собирал разведданные об иностранном вооружении защитников Украины и пытался узнать о планах возможного участия российских «ЧВК» в свержении режима Лукашенко.

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По данным СБУ, защитники Украины захватили боевика в плен в сентябре 2022 года в Донецкой области, он пытался выдать себя за «рядового».

Сам Зезюльчик в интервью журналисту Владимиру Золкину утверждал, что служил по контракту в Силах спецопераций Беларуси, а в «ЧВК» его завербовали в конце 2021 года.

В марте СМИ сообщали, что Украина могла передать Зезюльчика стране-агрессору в рамках обмена, но источник издания Медиазона это опровергал.

Второй пленный на видео — боевик так называемой ЧВК Вагнер Андрей Герилович, который попал в плен в ноябре 2022 года в поселке Курдюмовка Донецкой области. Как сообщает издание Ґрати, в марте 2023 года Дружковский горсуд Донецкой области приговорил его к 9 годам тюрьмы за наемничество.

По данным СМИ, обоих боевиков суды освободили от отбывания наказания для включения в список на обмен военнопленными.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Наемники Александр Лукашенко Пленные КГБ Обмен пленными Военнопленные ЧВК Россия-Беларусь Война России против Украины

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