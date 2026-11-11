Конкуренция для Palantir. Производитель дронов Helsing презентовал военную ИИ-систему Clarity

В Helsing подчеркнули, что программная военная ИИ-платформа Clarity «разработана и создана в Европе под европейским контролем» и ориентирована на правительства стран континента (Фото: Helsing)

Немецкая компания-производитель дронов Helsing представил платформу, использующую ИИ для ускорения обработки военными данных с поля боя. Это сделало ее новым европейским конкурентом для американской Palantir Technologies Inc.

Об этом 11 ноября сообщило агентство Bloomberg.

«Программное обеспечение Clarity, разработанное Helsing, позволяет военнослужащим обрабатывать большие объемы данных, таких как данные с датчиков, выявлять потенциальные военные цели и предоставлять информацию о подходящем вооружении» — цитирует издание заявление компании.

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В Helsing подчеркнули, что программная платформа Clarity «разработана и создана в Европе под европейским контролем», и ориентирована на правительства стран континента.

«Они все чаще испытывают беспокойство по поводу использования инструментов американского производства для выполнения критически важных функций. Франция переводит свою национальную разведывательную службу с продуктов Palantir на местные инструменты», — пишет агентство.

Как соучредитель Helsing Гундберт Шерф, «все войска нуждаются в разведывательных возможностях, которые идут в ногу с ходом боевых действий».

По словам представителей Helsing, РО было обучено на армейских данных и данных, сгенерированных искусственным интеллектом, и работает на инфраструктуре, принадлежащей заказчику.

В Clarity также предусмотрены системы, гарантирующие, что оператор-человек проверяет доказательства, выбирает цели и санкционирует применение оружия, подытожили в Bloomberg.

23 октября агентство Reuters сообщило, что американская компания Palantir уверяет партнеров в Европе — ее военная система на основе ИИ Maven, используемая НАТО, не оснащена «аварийным выключателем» — после того, как Украине ограничили доступ к системе связи Starlink от SpaceX.

«То, что мы видели в новостях за последние несколько дней в связи со Starlink, вызывает крайнюю озабоченность. Но, что касается Palantir, я могу категорически заверить, что там, где клиенты приобрели наше программное обеспечение, они обладают полным оперативным контролем над этим программным обеспечением. Никаких „аварийных выключателей“ нет. Ни у Palantir, ни у правительства США нет возможности вмешаться и отключить его», — заявил во время выступления в Брюсселе исполнительный вице-президент Palantir по британскому и европейскому направлениям Луис Мосли

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Он, в частности, заявил, что вопрос о том, будут ли сотрудники Palantir участвовать в эксплуатации системы Maven, «полностью остается на усмотрение заказчика». По его словам, такие сотрудники обычно являются гражданами соответствующей страны и будут иметь необходимый допуск к секретным данным.