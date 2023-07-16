На более чем 1,2 миллиарда евро. В Эстонии сообщили о новом четырехлетнем плане закупок боеприпасов 16 июля, 16:33 Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о принятой программе развития его ведомства на 2024−2027 годы (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал о плане развития своего ведомства на период с 2024 по 2027 год, согласно которому планируется приобрести боеприпасов на сумму более 1,2 млрд евро.

Как сообщает издание Postimees, эстонская армия планирует усилить свою ПВО, закупив ракетный комплекс средней дальности, а также боеприпасы для воздушных атак. В планах министерства обороны Эстонии также предусматривается улучшение механизации подразделений, а также увеличение запасов боекомплекта и развитие военной и гражданской медицины катастроф.

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«Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать. Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3 процентов ВВП. Приоритетом развития является как можно скорее создание необходимых возможностей», — сказал Певкур.

Издание сообщает, что в развитии оборонного ведомства Эстонии занимает важное место Кайтселийт и примыкающие к нему молодежные организации. В Таллинне предполагается предоставить 7,3 миллиона евро на нужды таких молодежных объединений, а также со временем увеличится и финансирование Кайтселийта.

В планах программы развития сил обороны Эстонии предполагается сделать:

реконструкция одной взлетно-посадочной полосы;

строительство дополнительных казарм;

создание новых складов боеприпасов;

строительство мобилизационных складов для воинских частей;

замену одного из кораблей флота ВМС Эстонии;

увеличение софинансирования проектов ВС Эстонии;

увеличение производства промышленного парка боеприпасов.

«Инвестиции Эстонии в оборону резко возросли в свете войны в Украине, и мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оснащения, но кроме этого важно, что мы также инвестируем в людей и инфраструктуру», — добавил Певкур.

Эстония активно присоединяется для помощи Сил обороны Украины, предоставляя разнообразную технику и боеприпасы.

20 апреля Эстония передала пакет военной помощи для Украины, в который вошли артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

2 июня министр обороны Эстонии заявил, что его стране есть чем помогать Украине всем в зависимости от успехов на фронте.

22 июня оборонное ведомство страны сообщило, что передало новый пакет военной помощи для Украины.

