Латвия одобрила передачу Украине 42 БТР Patria и запчастей к ним

Об этом 1 июля сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс.

«Мы продолжаем предоставлять Украине необходимую военную поддержку! Правительство одобрило передачу украинским вооруженным силам 42 бронетранспортеров Patria 6×6 латвийского производства и запасных частей к ним, а также другого оружия и боеприпасов. (…) Наши Patria помогут в борьбе с агрессором», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Спрудс подчеркнул, что Латвия обучит, оснастит и вскоре доставит вышеуказанное оборудование, и отметил, что военная поддержка Украины продолжится и достигнет 0,25% ВВП в 2025 году, а также в 2026 году.

Справка. Patria 6×6 — бронетранспортер, изначально разработанный одноименной финской компанией для обеспечения мобильности и защиты военнослужащих. Он способен перевозить до 10 бойцов, оборудован дизельным двигателем Scania мощностью 400 лошадиных сил, способен обеспечить скорость более 100 км/ч и имеет запас хода до 700 км.

17 июня стало известно, что Италия анонсировала передачу 11 пакета военной помощи Украине, в рамках которого планируется передать 400 бронетранспортеров M113. Кроме того, по данным итальянских СМИ, он также должен включать «систему спутникового наблюдения», которая является ключевой для планирования разведки.

26 мая глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке страной в Украину новой партии дронов, которая состоит из 1500 экземпляров.

«Еще 1 500 боевых беспилотников доставляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании поставят 12 тысяч беспилотников в первой половине года в рамках международной беспилотной коалиции», — заявил чиновник.

5 июня генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что во время встречи министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе было согласовано предоставление Украине дополнительной военной помощи на сумму 20 млрд евро.

«Эта поддержка является ключевой для усиления обороноспособности Украины в противостоянии российской агрессии», — подчеркнул он.