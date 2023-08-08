В Пентагоне рассказали, сколько денег еще осталось на помощь Украине 8 августа, 22:56 Сабрина Сингх (Фото:Министр обороны по связям с общественностью/www.flickr.com)

У Министерства обороны США предусмотрено еще более 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

Об этом во вторник, 8 августа, сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

Она отметила, что Пентагон сейчас имеет 6,2 млрд долларов, которые предназначены для передачи оружия Украине.



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По ее словам, эти средства обнаружили после бухгалтерской ошибки американцев, которая привела к завышению стоимости пакетов помощи на миллиарды долларов.



В то же время Сингх отказалась отвечать, планирует ли Минобороны США просить Конгресс США выделить дополнительные средства для военной помощи Украине.

В мае агенство Reuters сообщило, что Пентагон переоценил стоимость военного оборудования, которое он отправил в Украину, примерно на три миллиарда долларов.

8 июля Госдеп США подтвердил, что Вашингтон на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи для Украины.

Издание The Washington Post сообщало, что общий объем помощи, которую США передали Украине, превышает сейчас 66 миллиардов долларов.

Издание CNN отмечало, что администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины. Запрос будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Ранее СМИ писали, что Белый дом на этой неделе объявит о военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов.

