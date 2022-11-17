ПВО, бронетехника и боеприпасы: Парламент Швеции одобрил выделение Украине $287 миллионов военной помощи 17 ноября, 20:10 Парламент Швеции одобрил выделение Украине военной помощи на $287 миллионов (Фото:Unif/Pixabay)

В четверг, 17 ноября, Риксдаг (парламент) Швеции разрешил правительству передать Украине до конца года оборонительных материалов на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Об этом идет речь на сайте парламента.

В пакет помощи входят системы противовоздушной обороны, боеприпасы, бронетехника, индивидуальное снаряжение, в том числе зимние комплекты одежды и средства защиты тела, оборудование для наведения пушек, палатки и маскировочные сетки.

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«Парламент Швеции подчеркнул, что решение было принято, несмотря на то, что вопрос был вынесен менее чем за два рабочих дня до его рассмотрения», — говорится в сообщении.

Швеция уже передала Украине вооружение в пределах семи разных пакетов поддержки. В них входили бронебойные снаряды, средства разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, артиллерийские боеприпасы и тренировки.