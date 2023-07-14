17 миллиардов евро до 2027 года. Шольц сообщил о планах Германии по предоставлению оружия для Украины 14 июля, 19:14 Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о дальнейших планах его страны предоставлять оружие Украине (Фото:REUTERS/Аннегрет Хильсе)

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что правительство его страны подготовило программу финансирования, которая предусматривает предоставить вооружение для Украины на сумму в 17 миллиардов евро до 2027 года.

Об этом пишет издание DW.



В пятницу, 14 июля, во время летней пресс-конференции в Берлине Шольц сказал, что нужно поддерживать обороноспособность Украины, потому что украинская экономика не способна самостоятельно выдержать такую большую нагрузку.

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«Мы должны сосредоточиться на том, что происходит сейчас, а именно мобилизовать все необходимые силы, чтобы мы могли продолжать поддерживать Украину столько, сколько необходимо», — пояснил канцлер.

Шольц также прокомментировал гарантии безопасности для Украины от G7, которые, по его мнению, содержат в себе два ключевых аспекта. Это — подтверждение долговременной военной поддержки для Киева всем необходимым вооружением во время и после войны, а также обмен информацией между всеми странами, «если после (войны — ред) возникнет угрожающая ситуация».

Канцлер Германии сообщил, что правительство его страны увеличит финансирование Бундесвера до 2% ВВП на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Глава правительства считает, что благодаря бюджету и специальным счетам ФРГ достигнет этого показателя финансирования армии уже в следующем году.

Так Шольц прокомментировал недавно опубликованный отчет правительства Германии, где указано, что за 2022 год Украина получила 2 миллиарда евро. На 2023 год предусмотрена помощь в размере примерно в 5,4 миллиарда евро, а на период с 2024 до 2027 года федеральное правительство Германии выделит дополнительные 10,5 миллиарда евро.

Германия продолжает поставлять военную технику и вооружение для Сил обороны Украины. После саммита НАТО в Вильнюсе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский договорились о новом пакете военной помощи.

В четверг, 13 июля, стало известно, что ФРГ передаст зенитные самоходные установки и Gepard и комплектующие части к ЗРК IRIS-T.