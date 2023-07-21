Были закуплены 40 лет назад. Болгарский парламент официально согласовал передачу 100 бронемашин для Украины 21 июля, 20:32 Парламент Болгарии одобрил решение передать для нужд Сил обороны Украины 100 бронированных машин (Фото:sapviktor / pixabay)

В пятницу, 21 июля, парламент Болгарии поддержал идею увеличения военно-технической помощи для Украины, в рамках которой передаст 100 бронемашин из резерва МВД своей страны.



Об этом пишет Свободная Европа.

За это решение проголосовало 148 депутатов болгарского парламента, а 52 парламентария — против. Проект этого документа также одобрил парламентский комитет по вопросам обороны перед внесением в зал для голосования.

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«Эта техника больше не нужна для нужд Болгарии, и она может стать серьезной поддержкой для Украины в борьбе за сохранение независимости и территориальной целостности страны после необоснованной и неспровоцированной российской агрессии против Украины», — говорится в тексте решения.

14 июля стало известно, что Болгария планирует передать 100 бронемашин из резервов болгарской полиции. По словам политика Ивайло Мирчева, что бронемашины были закуплены 40 лет назад, однако сейчас эта техника не нужна.