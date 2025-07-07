Нидерланды задействуют F-35 для защиты поставок оружия в Украину

С 1 сентября по 1 декабря над Восточной Европой будут дежурить нидерландские истребители F-35.

Об этом сообщает Минобороны Нидерландов.

Целью является обеспечение безопасной транспортировки западной военной помощи Украине и сдерживание возможных угроз со стороны России.

Реклама

В рамках миссии быстрого реагирования НАТО, самолеты круглосуточно будут патрулировать воздушное пространство Альянса.

К нидерландским F-35 присоединится норвежский отряд истребителей. Развертывание осуществляется по запросу Верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе.

«Мы делаем это опять же, используя наши самые современные возможности. Развертывая эти голландские F-35 для мониторинга воздушного пространства над Восточной Европой, мы защищаем военную технику, предназначенную для Украины», — подчеркнул министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В Минобороны страны отметили, что во время предыдущих миссий в Эстонии F-35 эффективно реагировали на воздушные угрозы, включая приближение российских самолетов к воздушному пространству НАТО.

Еще в декабре 2024 года в Польше заявили, что развернули противовоздушные системы NASAMS для того, чтобы защищать логистический центр в Жешуве.