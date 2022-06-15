Премьер Греции анонсировал передачу Украине до 30 единиц БМП-1 15 июня, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Украина может получить греческие БМП-1 по предложенной Берлином схеме (Фото:Bundeswehr)

Украина получит от Греции до 30 единиц БМП-1.

Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в интервью ERT.

По его словам, таким образом Греция сможет заменить свой армейский парк на более современные образцы вооружения из Германии.

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«Сейчас мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 БМП-1, на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами», — резюмировал Мицотакис.

В начале июня издание Bild со ссылкой на высокопоставленного представителя греческого Минобороны сообщило, что Украина сможет получить греческие БМП-1 по предложенной Берлином схеме через месяцы.

Ранее спикер греческого правительства подтверждал, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда получит обещанные Берлином немецких боевые машины пехоты Marder.



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