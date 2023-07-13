Для поддержки ВСУ. Европарламент утвердил план увеличения производства ракет и боеприпасов 13 июля, 17:28 Европарламент принял акт ASAP, который позволит увеличить производство снарядов и ракет с последующими поставками для Украины (Фото:European Parliament/Facebook)

Европейский парламент согласовал новые планы увеличения собственного ракетного и снарядного производства с целью преодолеть имеющийся дефицит вооружения.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы.

В тексте говорится, что одобренный Акт на поддержку производства боеприпасов (ASAP) предусматривает две цели — это ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину, а также помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.

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Принятый акт ASAP имеет бюджет в 500 миллионов евро. По задумке его авторов, он позволит увеличить производственные мощности ЕС по созданию разнообразного вооружения — от снарядов для артиллерии до ракет.

Ранее законодательство ЕС предусматривало, что малые и средние предприятия не могли получить финансирование для производства оружия и боеприпасов. Новый акт Европарламента снял эти ограничения.

Акт ASAP теперь предусматривает, что страны-члены ЕС имеют право экспортировать в Украину произведенные боеприпасы без каких-либо ограничений, учитывая только собственные финансовые и военные возможности.

Для вступления в силу нового акта теперь требуется решение Совета Европы.

5 мая Евросоюз согласовал выделение одного млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

23 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили проект регламента, который предусматривает производство до одного миллиона боеприпасов в год.



