Для поддержки ВСУ. Европарламент утвердил план увеличения производства ракет и боеприпасов
Европарламент принял акт ASAP, который позволит увеличить производство снарядов и ракет с последующими поставками для Украины (Фото:European Parliament/Facebook)
Европейский парламент согласовал новые планы увеличения собственного ракетного и снарядного производства с целью преодолеть имеющийся дефицит вооружения.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы.
В тексте говорится, что одобренный Акт на поддержку производства боеприпасов (ASAP) предусматривает две цели — это ускорить поставки боеприпасов и ракет в Украину, а также помочь странам-членам пополнить свои арсеналы.
Принятый акт ASAP имеет бюджет в 500 миллионов евро. По задумке его авторов, он позволит увеличить производственные мощности ЕС по созданию разнообразного вооружения — от снарядов для артиллерии до ракет.
Ранее законодательство ЕС предусматривало, что малые и средние предприятия не могли получить финансирование для производства оружия и боеприпасов. Новый акт Европарламента снял эти ограничения.
Акт ASAP теперь предусматривает, что страны-члены ЕС имеют право экспортировать в Украину произведенные боеприпасы без каких-либо ограничений, учитывая только собственные финансовые и военные возможности.
Для вступления в силу нового акта теперь требуется решение Совета Европы.
5 мая Евросоюз согласовал выделение одного млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.
23 июня постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили проект регламента, который предусматривает производство до одного миллиона боеприпасов в год.