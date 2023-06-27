«Еще есть варианты». Чехия может передать Украине больше военной техники — глава Минобороны 27 июня, 19:08 На складах армии Чехии еще есть техника, которую можно предоставить Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах армии страны еще есть техника, которую можно предоставить Украине.

Об этом сообщает Reuters.

«У нас все еще есть варианты из армейских запасов», — сказала Чернохова после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

По словам Фиала, среди боевой техники, поставленной ВСУ за первые пять месяцев года, были:

24 танка,

17 боевых машин пехоты,

16 машин ЗРК,

645 противотанковых ракет,

десятки тысяч патронов к гаубицам.

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Премьер добавил, что поставки также включали другие военные материалы, а также различное оборудование и детали или топливо.