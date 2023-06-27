«Еще есть варианты». Чехия может передать Украине больше военной техники — глава Минобороны

27 июня, 19:08
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На складах армии Чехии еще есть техника, которую можно предоставить Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

На складах армии Чехии еще есть техника, которую можно предоставить Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что на складах армии страны еще есть техника, которую можно предоставить Украине.

Об этом сообщает Reuters.

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«У нас все еще есть варианты из армейских запасов», — сказала Чернохова после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

По словам Фиала, среди боевой техники, поставленной ВСУ за первые пять месяцев года, были:

  • 24 танка,
  • 17 боевых машин пехоты,
  • 16 машин ЗРК,
  • 645 противотанковых ракет,
  • десятки тысяч патронов к гаубицам.

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Премьер добавил, что поставки также включали другие военные материалы, а также различное оборудование и детали или топливо.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Чехия Украинская армия Российские войска Военная помощь

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