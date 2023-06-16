Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета военной помощи 16 июня, 20:02 Флаг Бельгии (Фото:JessicaJohnson)

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в пятницу, 16 июня, сообщила, что совет министров одобрил 15-й пакет помощи Украине.

Об этом передает телеканал RTBF.

«Бельгия закупит и поставит украинским силам бронетранспортеры, в данном случае гусеничные бронетранспортеры типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад», — говорится в сообщении телеканала.

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Отмечается, что транспортные средства будут восстановлены до рабочего состояния бельгийской промышленностью перед доставкой в Украину.

Денодер подчеркнула, что военная помощь Бельгии является частью координации между союзниками, входящими в контактную группу по Украине, и направлена на удовлетворение конкретных запросов украинских вооруженных сил.

Накануне в Брюсселе состоялась встреча союзников Украины в формате Рамштайн, где обсуждались вопросы предоставления Киеву средств ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии.