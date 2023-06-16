Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета военной помощи

16 июня, 20:02
Поделиться:
Флаг Бельгии (Фото:JessicaJohnson)

Флаг Бельгии (Фото:JessicaJohnson)

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в пятницу, 16 июня, сообщила, что совет министров одобрил 15-й пакет помощи Украине.

Об этом передает телеканал RTBF.

«Бельгия закупит и поставит украинским силам бронетранспортеры, в данном случае гусеничные бронетранспортеры типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад», — говорится в сообщении телеканала.

Видео дня

Отмечается, что транспортные средства будут восстановлены до рабочего состояния бельгийской промышленностью перед доставкой в Украину.

Читайте также:

Александр Де Кроо (Фото:REUTERS/Johanna Geron) Бельгия начала расследовать, использовали ли бойцы РДК ее оружие во время рейдов в Россию — премьер

Денодер подчеркнула, что военная помощь Бельгии является частью координации между союзниками, входящими в контактную группу по Украине, и направлена на удовлетворение конкретных запросов украинских вооруженных сил.

Накануне в Брюсселе состоялась встреча союзников Украины в формате Рамштайн, где обсуждались вопросы предоставления Киеву средств ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Бельгия Военная помощь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X