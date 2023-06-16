Бельгия передаст Украине бронетехнику в рамках 15-го пакета военной помощи
Флаг Бельгии (Фото:JessicaJohnson)
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в пятницу, 16 июня, сообщила, что совет министров одобрил 15-й пакет помощи Украине.
Об этом передает телеканал RTBF.
«Бельгия закупит и поставит украинским силам бронетранспортеры, в данном случае гусеничные бронетранспортеры типа M113, которые бельгийская армия сняла с вооружения более десяти лет назад», — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что транспортные средства будут восстановлены до рабочего состояния бельгийской промышленностью перед доставкой в Украину.
Денодер подчеркнула, что военная помощь Бельгии является частью координации между союзниками, входящими в контактную группу по Украине, и направлена на удовлетворение конкретных запросов украинских вооруженных сил.
Накануне в Брюсселе состоялась встреча союзников Украины в формате Рамштайн, где обсуждались вопросы предоставления Киеву средств ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии.