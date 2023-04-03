В Брянской области пожаловались на «атаку беспилотника» на военкомат

3 апреля, 22:46
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В Брянской области заявили об «атаке БПЛА» (Фото:newsbryansk.ru)

В Брянской области заявили об «атаке БПЛА» (Фото:newsbryansk.ru)

Губернатор Брянской области страны-агрессора России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат в регионе в понедельник, 3 апреля, атаковал «беспилотник».

По версии российского чиновника, «ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район». Взрывное устройство якобы повредило здание районного военкомата. Никаких доказательств «атаки» Богомаз не привел.

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Позже Богомаз также объявил, что беспилотник «сбросил взрывное устройство возле здания [местного отдела] МВД».

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В последнее время неизвестные беспилотники не раз падали недалеко от Москвы и Петербурга, в том числе вблизи стратегических объектов.

31 марта в российском Подмосковье недалеко от аэродрома нашли дрон-квадрокоптер.

28 марта возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью Слава Украине.

26 марта в городе Киреевск под Тулой произошел взрыв, очевидцы заявили о падении беспилотника.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беспилотник Военкомат БПЛА Российская пропаганда Брянская область Война России против Украины

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