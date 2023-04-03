В Брянской области пожаловались на «атаку беспилотника» на военкомат 3 апреля, 22:46 В Брянской области заявили об «атаке БПЛА» (Фото:newsbryansk.ru)

Губернатор Брянской области страны-агрессора России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат в регионе в понедельник, 3 апреля, атаковал «беспилотник».

По версии российского чиновника, «ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район». Взрывное устройство якобы повредило здание районного военкомата. Никаких доказательств «атаки» Богомаз не привел.

Видео дня

Позже Богомаз также объявил, что беспилотник «сбросил взрывное устройство возле здания [местного отдела] МВД».

В последнее время неизвестные беспилотники не раз падали недалеко от Москвы и Петербурга, в том числе вблизи стратегических объектов.

31 марта в российском Подмосковье недалеко от аэродрома нашли дрон-квадрокоптер.

28 марта возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью Слава Украине.

26 марта в городе Киреевск под Тулой произошел взрыв, очевидцы заявили о падении беспилотника.