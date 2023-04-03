В Брянской области пожаловались на «атаку беспилотника» на военкомат
В Брянской области заявили об «атаке БПЛА» (Фото:newsbryansk.ru)
Губернатор Брянской области страны-агрессора России Александр Богомаз заявил, что районный военкомат в регионе в понедельник, 3 апреля, атаковал «беспилотник».
По версии российского чиновника, «ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район». Взрывное устройство якобы повредило здание районного военкомата. Никаких доказательств «атаки» Богомаз не привел.
Позже Богомаз также объявил, что беспилотник «сбросил взрывное устройство возле здания [местного отдела] МВД».
В последнее время неизвестные беспилотники не раз падали недалеко от Москвы и Петербурга, в том числе вблизи стратегических объектов.
31 марта в российском Подмосковье недалеко от аэродрома нашли дрон-квадрокоптер.
28 марта возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью Слава Украине.
26 марта в городе Киреевск под Тулой произошел взрыв, очевидцы заявили о падении беспилотника.