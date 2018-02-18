Водный кризис. Как четырехмиллионный Кейптаун выживает в условиях дефицита воды

В мае Кейптаун может оказаться первым городом в мире, где нет воды. Накануне коллапса власти мегаполиса вводят беспрецедентные меры водной экономии, требуют дополнительных средств из госбюджета и ждут сезона дождей, пишет журнал Новое Время.

Меры экономии

К водному коллапсу мегаполис привел перерасход водных ресурсов в развивающемся аграрном секторе региона в сочетании с ростом населения города и засухой, которая продолжается здесь уже третий год подряд. Пополнить водохранилища и спасти Кейптаун может сезон дождей, который начнется в мае. Хотя климатологи предупреждают: осадки на засушливом юге ЮАР далеко не всегда обильны.

В следующий раз, когда увидите в аэропорту пассажиров, идущих на посадку с пятилитровыми бутылками воды, можете быть уверены: они летят в Кейптаун. Так о нововведении для путешественников пишет одна из южноафриканских газет. В конце января лоукостер FlySafair и правда разрешил пассажирам внутренних рейсов провозить в ручной клади до 5 л воды.

В городских источниках Кейптауна разрешено набирать не больше 25 л воды на человека / Фото: EPA

Для менее сознательных гостей Кейптауна в отелях размещены таблички с просьбой экономить воду. Также из номеров исчезли пробки для ванн, чтобы постояльцы не наполняли их, а принимали более экономный душ. В торговых центрах, на пляжах и других общественных местах краны перекрыты, а взамен установлены диспенсеры с антисептической жидкостью.

"Местные жители проводят под душем не более 90 сек. в день, гораздо реже стирают одежду и постельное белье, а машины моют только под дождем", - описывает меры экономии Питер Джонстон, исследователь Группы системного анализа климата в Университете Кейптауна. После купания воду собирают и заливают в стиральную машину, а затем пускают на слив в туалете.

Дождевую воду набирают в специальные резервуары, чтобы использовать для мытья посуды, стирки и даже очистки до качества питьевой. Для защиты от испарения владельцы бассейнов их обязательно накрывают.

Также в начале февраля в Кейптауне была введена ступенчатая система оплаты за воду, заставляющая крупных потребителей платить больше. Согласно новым тарифам, 1 куб.м воды в Кейптауне стоит почти $ 2,5. Для сравнения, киевлянам вода обходится вчетверо дешевле.

Но и по такой цене воду покупают только те горожане, чей расход не превышает 6 куб.м в месяц. Домохозяйства с расходом 10,5 куб.м обязаны платить уже по $ 3,3 за куб.м. А для крупных потребителей, у которых уходит 50 куб.м и более, тариф составляет $ 33,6 за единицу.

День зеро

Краны в домах и квартирах будут перекрыты в так называемый день зеро, когда уровень запасов в водохранилище станет предельно низким - 13,5%. По подсчетам местных властей, это произойдет 11 мая.

Комплекс мер экономии уже дал свои плоды: городу удалось сократить дневное потребление воды с 1,2 млрд л в 2016 году до 580 млн л. Но и этого недостаточно, чтобы забыть о дне зеро. Когда он наступит, в городе откроются 200 пунктов обеспечения водой и на одного человека будут бесплатно выдавать по 25 л в день.

11 мая 2018 года уровень воды в водохранилище Кейптауна может стать предельно низким / Фото: EPA

Тем временем эксперты опасаются, что отсутствие воды в кранах повлечет за собой целый ряд сопутствующих проблем: ухудшение санитарной обстановки, эпидемии и нарушения правопорядка в борьбе за ограниченный ресурс. Так, например, в конце января у одного из городских источников уже случилась драка, после чего к объекту приставили полицейских. Теперь стражи порядка следят, чтобы горожане не набирали больше 25 л воды на человека и не задерживали очередь.

Если после отключения воды в городе начнутся беспорядки, вмешается армия. По мнению силовиков, самыми горячими точками станут как раз пункты раздачи воды: если каждая семья отправит в ближайший пункт одного человека, там образуется очередь из 5 тыс. человек.

“Представьте себе состояние миллиона человек, которые вместо того, чтобы быть на работе, ежедневно стоят под палящим солнцем в пунктах распределения воды”, - делится опасениями Пенни Уркухарт, эксперт по изменению климата из Кейптауна.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №6 от 15 февраля 2018 года