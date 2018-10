Во вторник Трамп посетит Питтсбург после стрельбы в синагоге

Во вторник, 30 октября, президент США Дональд Трамп посетит город Питтсбург, где произошла стрельба в одной из синагог.

Об этом передает AFP.

По мнению издания, одной из причин визита президента США являются промежуточные выборы в Конгресс. Как правило, руководство страны не посещает места трагедии.

Trump will travel to Pittsburgh after 11 people were killed in an anti-Semitic attack. Such a visit after a tragedy is not unusual, but in the increasingly febrile atmosphere ahead of the midterm elections, this trip is mired in politics https://t.co/BDQog8WFM9 pic.twitter.com/0oZKaYIYzA