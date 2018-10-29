Во вторник Трамп посетит Питтсбург после стрельбы в синагоге

Во вторник, 30 октября, президент США Дональд Трамп посетит город Питтсбург, где произошла стрельба в одной из синагог.

Об этом передает AFP.

По мнению издания, одной из причин визита президента США являются промежуточные выборы в Конгресс. Как правило, руководство страны не посещает места трагедии.

Trump will travel to Pittsburgh after 11 people were killed in an anti-Semitic attack. Such a visit after a tragedy is not unusual, but in the increasingly febrile atmosphere ahead of the midterm elections, this trip is mired in politics https://t.co/BDQog8WFM9 pic.twitter.com/0oZKaYIYzA — AFP news agency (@AFP) 29 октября 2018 г.

Напомним, в субботу, 27 октября, вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого он начал стрелять в собравшихся. По данным местных властей, во время стрельбы были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения, среди которых четверо полицейских.

После стрельбы нападавший, 46-летний Роберт Бауэрс, открыл огонь по правоохранителям, в результате чего был ранен ответным огнем. После перестрелки он сдался полиции и был взят под стражу.

Если его признают виновным, стрелку грозит смертная казнь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что этого могло бы не произойти, если бы в здании была вооруженная охрана и призвал ужесточить законы о смертной казни в стране. Потом он заявил, что это происшествие – преступная антисемитская атака и нападение на человечество.