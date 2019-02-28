Во время вылета Трампа из Вьетнама его охранникам пришлось толкать сломавшийся трап - видео Сегодня, 14:58 1690 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Báo Tuổi Trẻ/YouTube Быстро починить трап охране Трампа не удалось Скриншот с видео Báo Tuổi Trẻ/YouTube

После неудачных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме глава Белого дома Дональд Трамп столкнулся в аэропорту Ханоя с еще одной неприятностью.

Когда он уже поднялся на борт своего президентского самолета, его вылет был задержан из-за сломавшегося трапа.

Как видно на видео инцидента, сначала охранники Трампа пытались каким-то образом починить неисправность, однако, когда у них ничего не получилось, просто начали толкать его подальше от самолета.

Отметим, что это далеко не первый курьез, который происходил с президентом США в аэропорту.

Так, в 2017 году, выходя из самолета, американский лидер не заметил свой лимузин, который был припаркован прямо у трапа, а в 2018 году, когда Трамп поднимался на борт, к его ноге прилипла туалетная бумага, что вызвало в соцсетях бурю насмешек.

Напомним, в ходе второго дня саммита США-КНДР в Ханое стало известно, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно. Стороны также не достигли соглашения по ряду вопросов.

В Белом доме заявили, что переговоры продолжаются на уровне делегаций.

Позже Трамп заявил, что Ким Чен Ын требовал полной отмены санкций, но США пока не могут пойти на этот шаг.

В то же время, он назвал отношения с лидером КНДР "очень теплыми".