Во время вылета Трампа из Вьетнама его охранникам пришлось толкать сломавшийся трап - видео
После неудачных
переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме глава Белого дома Дональд
Трамп столкнулся в аэропорту Ханоя с еще одной неприятностью.
Когда он уже поднялся на борт своего президентского самолета, его вылет был задержан из-за сломавшегося трапа.
Как видно на видео инцидента, сначала охранники Трампа пытались каким-то образом починить неисправность, однако, когда у них ничего не получилось, просто начали толкать его подальше от самолета.
Отметим, что это далеко не первый курьез, который происходил с президентом США в аэропорту.
Так, в 2017 году, выходя из самолета, американский лидер не заметил свой лимузин, который был припаркован прямо у трапа, а в 2018 году, когда Трамп поднимался на борт, к его ноге прилипла туалетная бумага, что вызвало в соцсетях бурю насмешек.
Напомним, в ходе второго дня саммита США-КНДР в Ханое стало известно, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно. Стороны также не достигли соглашения по ряду вопросов.
В Белом доме заявили, что переговоры продолжаются на уровне делегаций.
Позже Трамп заявил, что Ким Чен Ын требовал полной отмены санкций, но США пока не могут пойти на этот шаг.
В то же время, он назвал отношения с лидером КНДР "очень теплыми".