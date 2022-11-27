Хрипел и задыхался. Во время встречи с «матерями мобилизованных» Путин ощущал заметный дискомфорт — таблоид The Sun 27 ноября, 14:20 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Alexander Shcherbak/Pool via REUTERS)

После встречи российского диктатора Владимира Путина с «матерями» мобилизованных оккупантов британский таблоид The Sun написал о новых наблюдениях относительно состояния здоровья главы Кремля.

Как пишет издание, казалось, что Путин физически чувствовал себя некомфортно, хрипел и «задыхался».

«Когда говорил, останавливался, чтобы прочистить горло несколько раз, и прилагал усилия, чтобы подобрать слова», — пишет The Sun.

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Обсуждение состояния здоровья и вероятных болезней диктатора на этой неделе также было после его встречи с президентом Кубы Мигелем Диасом-Канелем 22 ноября. Издание Express написало, что тогда Путин «схватился за стул, а его руки при этом стали фиолетовыми».

Встреча диктатора с «матерями», как и многие другие, была тщательно срежиссирована, отмечает The Sun. Таблоид пишет, что в отличие от других людей, с которыми он встречался в последнее время, здесь он не соблюдал социальную дистанцию и не спрашивал, были ли они на карантине. Критики в адрес диктатора со стороны приглашенных не прозвучало.

СМИ сообщали, что на встрече присутствовали представительницы провластных структур. Позже одна участница заявила, что присутствующие — прежде всего матери, а какая у них должность — неважно.

На встрече Путин рассказывал, что «разделяет боль» матерей, чьи сыновья погибли в результате развязанной Россией полномасштабной войны, но не жалеет о начале так называемой специальной военной операции.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 27 ноября, потери российской армии в войне против Украины превысили 87 тысяч убитыми. Важные истории сообщили, что, согласно прогнозам Кремля, потери убитыми и ранеными среди мобилизованных, брошенных на войну против Украины, к лету следующего года достигнут 100 тысяч человек. Их хотят заменить солдатами срочной службы.

Западные таблоиды также писали, что на публичных мероприятиях Путин хватается за край стола, чтобы скрыть дрожь, а его прихрамывания и ерзания на стуле могут указывать на боли.

В мае руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Однако, по его словам, «надеяться на то, что Путин завтра умрет, не стоит».



В конце апреля The Sun опубликовал статью о том, что Путин болен раком и в ближайшее время его ждет операция. В мае издание New Lines Magazine получило запись близкого к Кремлю олигарха, который утверждал, что Путин страдает раком крови.



Бывший британский разведчик, офицер МІ6 Кристофер Стил заявлял, что Путин довольно серьезно болен, однако непонятно, чем именно. О том, что диктатор болел раком, заявлял и американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о Путине.