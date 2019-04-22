Во время терактов на Шри-Ланке погибли дети самого богатого человека Дании Сегодня, 13:27 2132 Цей матеріал також доступний українською Ritzau Scanpix/Reuters На Шри-Ланке погибли трое из четверых детей миллиардера Ritzau Scanpix/Reuters

Во время терактов на Шри-Ланке погибли трое детей миллиардера и самого богатого человека Дании Андерса Холча Повлсена.

Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten со ссылкой на представителя его компании Bestsellers.

"Мы просим вас уважать конфиденциальность, и поэтому у нас нет дальнейших комментариев", - говорится в заявлении

Отмечается, что трое из четырех детей миллиардера отдыхали на Шри-Ланке во время пасхальных каникул. Другие обстоятельства не уточняются. Также не сообщается регион, где погибли дети.

Повлсен является владельцем сети магазинов Bestseller и крупнейшим акционером компании Asos. Его состояние оценивается в 6 млрд долларов.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам.

По последним данным, погибли не менее 290 человек, среди них - 35 иностранцев.