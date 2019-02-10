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Во время протестов "желтых жилетов" в Париже сожгли машину военного патруля

Сегодня, 05:23
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elementarty/Twitter

Автомобиль сожгли возле Эйфелевой башни

В субботу, 9 февраля, протестующие в Париже подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля.

Об инциденте, который произошел возле Эйфелевой башни, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"Возмутительно и отвратительно. Это автомобиль патрульных, которые каждый день защищают наших сограждан от террористов. Такие нападение невыносимы. Исполнители будут задержаны и наказаны", - заявил Кастанер.

Протесты "желтых жилетов" во Франции продолжаются более двух месяцев. Изначально митингующие требовали снижения цен на топливо, однако потом список их требований расширился.

После нескольких недель протестов французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отменить повышение налогов для бедных и малообеспеченных пенсионеров. Рейтинг французского лидера начал стремительно падать на фоне протестов.

По словам французского министра финансов Бруно Ле Мера, протесты "желтых жилетов" обернулись для экономики Франции катастрофой.

Теги:   Париж Франция

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