Во время пожара в соборе Нотр-Дам выжили пчелы, которые жили на крыше Сегодня, 04:55 523 Цей матеріал також доступний українською AmericanIndian8 / Twitter AmericanIndian8 / Twitter

Во время пожара в соборе Парижской Богоматери выжило около 180 тысяч пчел, которые жили в ульях на крыше здания.

Об этом сообщает CNN.



"У меня такое облегчение. Я видел спутниковые снимки, на которых видно, ни один из трех ульев не пострадал во время пожара", - заявил один из пчеловодов.



Представитель собора заверил, что видел, как пчелы возвращались в ульи после того, как огонь был потушен.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Пожар в соборе удалось потушить утром 16 апреля.

Спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. По данным властей, "самые ценные сокровища", которые хранились в соборе, уцелели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить 1 млрд евро, в том числе 500 млн евро передадут владельцы французских бизнес-империй Kering, LVMH и L’Oreal.