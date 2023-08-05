Во время оползня в Грузии погибла украинская медийщица Алина Поликовская 5 августа, 15:37 Алина Поликовская (Фото:Alina Polikovska / Facebook)

В Грузии во время оползня погибла украинская медийщица Алина Поликовская, которая отдыхала в райони Шови с семьей. Об этом сообщила в Facebook журналистка Ольга Артюшенко.

По ее словам, украинка была на отдыхе с супругом и тремя детьми.

«Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее обнаружили. Их — еще нет. В это невозможно поверить. Алина была хорошей, умной, красивой — неудивительно, что это понял Заза [супруг] и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте», — написала Артюшенко.

Видео дня

Телекомпания Пирвели ранее передавала, что муж Алины Поликовской Заза Месхи и трое детей считаются пропавшими без вести.

Ранее в МИД Украины сообщили, что в результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины, ее ребенка, который тоже находился на месте трагедии, ищут.

3 августа на курорте Шови в Грузии произошел оползень. Он снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых жили отдыхающие.

По состоянию на 5 августа известно о 15 погибших, из зоны бедствия эвакуировали 210 человек, передает грузинский Первый канал.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Грузии.