Во время оползня в Грузии погибла украинская медийщица Алина Поликовская
Алина Поликовская (Фото:Alina Polikovska / Facebook)
В Грузии во время оползня погибла украинская медийщица Алина Поликовская, которая отдыхала в райони Шови с семьей. Об этом сообщила в Facebook журналистка Ольга Артюшенко.
По ее словам, украинка была на отдыхе с супругом и тремя детьми.
«Оползень. 30 лет, говорят, ничего такого там не было. Ее обнаружили. Их — еще нет. В это невозможно поверить. Алина была хорошей, умной, красивой — неудивительно, что это понял Заза [супруг] и забрал ее к себе в Нидерланды. У них была большая замечательная семья в Утрехте», — написала Артюшенко.
Телекомпания Пирвели ранее передавала, что муж Алины Поликовской Заза Месхи и трое детей считаются пропавшими без вести.
Ранее в МИД Украины сообщили, что в результате оползня в Грузии погибла гражданка Украины, ее ребенка, который тоже находился на месте трагедии, ищут.
3 августа на курорте Шови в Грузии произошел оползень. Он снес коттеджи, расположенные по руслу реки, в которых жили отдыхающие.
По состоянию на 5 августа известно о 15 погибших, из зоны бедствия эвакуировали 210 человек, передает грузинский Первый канал.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народу Грузии.