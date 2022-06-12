Во время обороны Северодонецка погиб бывший британский военный 12 июня, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Джордан Гэтли (Фото:Dean Gatley/Facebook)

Бывший британский военный Джордан Гэтли погиб во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Об этом сообщил отец погибшего Дин Гэтли в Facebook.

«Вчера (10 июня) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен в городе Северодонецк, Украина. Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях. Началась война в Европе, поэтому, тщательно обдумав, он отправился в Украину, чтобы помочь», — пишет отец погибшего.

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Он добавил, что британский военных не только помогал оборонять Украину от России, но и участвовал в «обучении украинских военных».

«Он любил свою работу, и мы очень им гордимся. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.



11 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что ВСУ контролируют около трети города.

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