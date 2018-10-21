Во время выборов в Афганистане погибло не менее 25 человек

Во время парламентских выборов, которые 20 октября прошли в Афганистане, погибло не менее 25 человек.

В частности, в провинции Гор во время нападения боевиков погибло 11 полицейских, а в провинции Кундуз были убиты три человека.

Несмотря на нападения, президент Афганистана Ашраф Гани призвал всех жителей страны воспользоваться своим правом голоса.

Власти переносили проведение данных выборов на протяжении трех лет, передает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что во время выборов в Афганистане в Кабуле взорвался террорист-смертник. В результате взрыва погибли не менее 15 человек, включая пять полицейских и ребенка, более 25 ранены.