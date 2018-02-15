При ударе американцев по наемникам Вагнера в Сирии погиб харьковский антимайдановец

В результате удара возглавляемой США международной коалиции в Сирии погиб харьковский антимайдановец Владимир Винограденко, он числится в неофициальном списке погибших российских наемников, сообщает ТСН.

Винограденко более известный по прозвищу Апостол. Он был членом харьковской шовинистической организации Русь триединая. Во время событий 2014 года выступал на стороне антимайдана, "благословлял" иконой пророссийских активистов во время штурма здания Харьковской облгосадминистрации.

Мать Винограденко, проживающая в Харькове, заявила, что ее сын исчез несколько лет назад и с тех пор о нем ничего не слышно. По неофициальной информации, он поехал воевать в так называемую "ДНР", а оттуда - в Сирию в составе российских наемников.

Организация Русь триединая выступала за воссоединение России, Украины, Беларуси. Сейчас ее деятельность в Украине заморожена, а глава Сергей Моисеев с семьей бежал в Россию. Большинство участников также сбежали с началом Майдана.

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Напомним, что в ночь с 7 на 8 февраля колонна проправительственных сирийских войск, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, выдвинулась к сирийскому городу Хашшам, чтобы взять под свой контроль нефтяной завод. Однако эта территория находилась под контролем курдов и спецназа США.

В командовании Военно-воздушных сил США сообщили, что проправительственные силы безосновательно атаковали позиции Демократических сил Сирии. В результате между сторонами завязался бой. По данным СМИ, США нанесли ряд артиллерийских и авиаударов, были убиты более 200 наемников, большинство из которых были россиянами. Кроме того, 200-300 боевиков получили ранения.

По версии СМИ, погибшие россияне работали на ЧВК Вагнера, существование которой российские власти отрицают.

МИД России подтвердил лишь, что при ударе могли погибнуть пять граждан России.