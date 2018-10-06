06 октября 2018, суббота

Во время столкновений в секторе Газа пострадали 376 человек

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Столкновения произошли между армией Израиля и палестинцами

Столкновения произошли между армией Израиля и палестинцами

Министерство здравоохранения Палестины сообщает о том, что во время столкновений с армией Израиля в секторе Газа пострадали 376 человек.

Три человека погибли, передает информационное агентство WAFA.

Столкновения в пятницу, 5 октября, произошли во время акции протеста Великий марш возвращения

Граждане Израиля во время столкновений в секторе Газа не пострадали.

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