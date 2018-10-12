12 октября 2018, пятница

Во время столкновений с израильскими военными в секторе Газа погибли шесть палестинцев

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В секторе Газа уже погибли 204 палестинца

В секторе Газа уже погибли 204 палестинца

В пятницу, 12 октября, в результате новых столкновений в секторе Газа у границы с Израилем погибли шестеро палестинцев.

Об это сообщает AFP со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Газы.

Согласно сообщению, шестеро мужчин в возрасте от 17 до 29 лет были убиты, когда тысячи протестующих приблизились к строго охраняемой израильской границе.

По данным Армии обороны Израиля, военнослужащие открыли огонь по нескольким противникам, которые поднялись на разделительный забор в южной части сектора Газа. По их подсчетам, в пятницу вдоль границы собрались около 14 тысяч протестующих .

За время акции протеста Великий марш возвращения, начавшейся 30 марта, израильские военнослужащие убили по меньшей мере 204 палестинцев. Большинство из них были убиты во время столкновений на границе, остальные - в результате авиаударов и обстрелов из танков.

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Участники марша возвращения требуют, чтобы палестинским беженцам разрешили вернуться на свои земли, находящиеся с 1948 года под контролем Израиля. Численность покинувших палестинские земли после создания еврейского государства  беженцев вместе с потомками приближается к пяти миллионам.

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