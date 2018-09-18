Во время ремонтных работ в отеле Ritz в Мадриде один человек погиб, 11 пострадали

Во вторник, 18 сентября, в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде погиб один рабочий, еще 11 человек пострадали.

По информации городской экстренной службы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Balance final #derrumbe del Hotel Ritz. 12 víctimas: 2 graves, trasladadas al Hospital 12 Octubre y Greg. Marañón, 4 menos graves, 5 altas en el lugar y 1 fallecido. pic.twitter.com/y6oJMn4ix3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 18 вересня 2018 р.

Отмечается, что тело погибшего было заблокировано под завалами.

На месте инцидента продолжают работать спасатели.

Отель Ritz, принадлежащий группе Mandarin Oriental, закрыт с февраля на ремонт.