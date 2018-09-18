18 сентября 2018, вторник

Во время ремонтных работ в отеле Ritz в Мадриде один человек погиб, 11 пострадали

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В отеле произошло обрушение лесов
Фото: Emergencias Madrid

В отеле произошло обрушение лесов

Во вторник, 18 сентября, в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде погиб один рабочий, еще 11 человек пострадали.

По информации городской экстренной службы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что тело погибшего было заблокировано под завалами.

На месте инцидента продолжают работать спасатели.

Отель Ritz, принадлежащий группе Mandarin Oriental, закрыт с февраля на ремонт.

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